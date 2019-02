La Corée du Nord fêtera demain le 77e anniversaire de Kim Jong-il

Photo : YONHAP News

Demain, ce sera le 77e anniversaire de la naissance de l’ancien dirigeant nord-coréen Kim Jong-il, mort en décembre 2011. Et le pays communiste semble commémorer cette journée comme à l’ordinaire.Pyongyang cherche à rehausser l’ambiance festive depuis plusieurs jours. Le Rodong Sinmun, l'organe du Parti des travailleurs, a par exemple consacré aujourd’hui la majorité de ses six premières pages à retracer la vie du père et prédécesseur de Kim Jong-un.Les manifestations culturelles autour de cette date symbolique se poursuivent, y compris une compétition culinaire, des spectacles ou bien une exposition de timbres, et ce, même à l’étranger, à en croire les médias locaux.De son côté, Kim III devrait se recueillir au mausolée du palais du Soleil Kumsusan, où reposent la dépouille de son père et celle de son grand-père Kim Il-sung, le fondateur du régime.