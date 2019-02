« Along With the Gods » Ⅰet Ⅱ vont sortir au Japon

Photo : YONHAP News

La série « Along With the Gods » réalisée par Kim Yong-hwa qui a fait au total 26 millions d’entrées en Corée du Sud part à la conquête du Japon.D’après Realise Pictures, « Along with the Gods : The Two Worlds » et « Along with the Gods : The Last 49 Days » sortiront respectivement en mai et en juin dans les salles japonaises. Les dates exactes de leurs sorties sont à déterminer. Selon la société de production, ils pourraient également sortir en Chine après accord des autorités chinoises.Dans ce cas, ces oeuvres deviendront les premiers films à sortir dans l’empire du Milieu depuis les mesures de représailles prises contre la Corée du Sud par Pékin suite à la décision de cette dernière d'installer sur son territoire le bouclier antimissile américain THAAD. Rappelons que depuis 2016, aucun film « made in Korea » n’a été projeté dans une salle obscure chinoise.