Séoul se prépare aux éventuelles surtaxes américaines sur l’automobile

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur a tenu aujourd'hui une conférence avec les professionnels de l’industrie automobile. Objet de la réunion : faire le point sur les conséquences en cas de surtaxe américaine.Le département américain du Commerce vient de remettre à la Maison blanche les résultats de son enquête sur les effets des importations d'automobiles et de pièces détachées sur la sécurité nationale des Etats-Unis, en se basant sur l'article 232 de sa législation commerciale.Le contenu de cette enquête n’est pas connu. Mais selon les médias locaux, le ministère américain aurait conclu que les importations de voitures sont une menace pour le pays.Donald Trump a désormais 90 jours pour décider d'imposer ou non des taxes supplémentaires sur les importations de voitures et de pièces détachées.Les véhicules importés de Corée du Sud devraient être exemptés de ces surtaxes. Mais rien n’est sûr, puisque Washington ne s’y est pas engagé lors des renégociations de leur accord bilatéral de libre-échange.