Le gouvernement compte développer la bioéconomie

Photo : YONHAP News

Le ministère des Sciences a dévoilé hier un plan d’exécution de l’année visant à développer les biotechnologies. Un plan qui prévoit notamment des investissements stratégiques d’environ 3 000 milliards de wons, l’équivalent de 2,3 milliards d’euros, dans la « bio-santé », le secteur clé de la croissance innovante. C’est un montant 2,9 fois plus important que celui de l’année dernière.Le ministère a annoncé avoir pris une telle décision après avoir constaté le grand potentiel que le secteur représente pour le pays. Il a précisé qu’un premier appareil médical « made in Korea » basé sur une intelligence artificielle a été développé et que les investissements dans les capitaux à risque liés notamment à la biomédecine ont grimpé en flèche l’an dernier, avec un total de 842 milliards de wons, ou 660 millions d’euros.Du coup, le gouvernement a décidé d’apporter son soutien principalement au développement de nouvelles technologies qui vont révolutionner les médicaments ou les appareils médicaux. Il favorisera aussi la convergence des technologies de l'information et de la communication (TIC) et des biotechnologies, sans oublier un « bac à sable réglementaire », si nécessaire, pour les secteurs concernés.