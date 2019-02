Moon Jae-in réaffirme son objectif de construire une nation inclusive

Photo : YONHAP News

Le président de la République est revenu sur l’un des chantiers prioritaires de son administration : construire une nation inclusive. Pour Moon Jae-in, cet enjeu consiste en premier lieu à assurer au peuple les besoins fondamentaux. Il a tenu ces propos lors d’une réunion hier dans le nord de Séoul pour dévoiler les politiques de protection sociale visant à atteindre cet objectif.Le chef de l’Etat a précisé que son gouvernement cherchait plus particulièrement à assister tous les individus, lorsque ceux-ci ont besoin d’aides sociales, d’éducation et de formation continue ou encore de travail, tout au long de leur vie. Et d’affirmer que si les politiques annoncées sont menées à bien, tout le peuple, sans distinction d’âge ou de sexe, pourra jouir d’un niveau de vie fondamental d'ici 2022.Moon a aussi souligné un rapport corrélatif entre l’inclusion et l’innovation, indiquant que sans croissance innovante, la construction d’une nation inclusive sera difficile, et vice-versa.