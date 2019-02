La Corée du Sud prête à s’attaquer au marché brésilien des contenus

Photo : KBS News

L’Amérique latine se tourne vers la culture coréenne. Les exportateurs de séries télévisés ou de jeux vidéo du pays du Matin clair se frottent les mains.Au Brésil, une émission sur la hallyu, la vague pop sud-coréenne, est diffusée le week-end sur une chaîne hertzienne. Elle jouit d'un succès considérable. Son animatrice, une sud-Coréenne expatriée sur place, y présente la cuisine ou les hauts lieux touristiques de son pays d’origine.Cet intérêt entraîne des échanges et des achats de contenus divers et variés, d’autant que cette année marque le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Séoul et Brasilia. Les sociétés sud-coréennes qui les produisent souhaitent en profiter pour s’attaquer au marché brésilien. Ce dernier est le 10e au monde. 16 % de la population, soit environ 33 millions d’habitants, sont âgés de 15 à 24 ans, la tranche la plus consommatrice de ces produits culturels.