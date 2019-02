Le 11 avril pourrait être férié cette année

Photo : KBS News

Le 11 avril 2019 marquera le 100e anniversaire du gouvernement provisoire de la République de Corée à Shanghai, en Chine, sous l’occupation japonaise. A cette occasion, le gouvernement sud-coréen étudie la possibilité de rendre ce jour férié de manière exceptionnelle. Pour qu’il soit désigné comme tel, le projet doit être délibéré en conseil des ministres puis approuvé par le président de la République.La dernière désignation d’un « jour férié temporaire » remonte au 2 octobre 2017. Il y a deux ans, Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, tombait le 4 octobre. Or, plusieurs jours fériés se succédaient avant et après cette date. Avec un jour de férié de plus, beaucoup d’habitants du pays du Matin clair ont pu faire le pont et profiter d’un congé prolongé de dix jours. Il s’agissait d’une mesure pour relancer l’économie.C’est la première fois que l’administration Moon étudie la désignation d’un jour férie exceptionnel, et ce pour commémorer l’Histoire.