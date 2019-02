Sommet Trump-Kim : les préparatifs pour le 2e sommet Washington-Pyongyang se poursuivent

Photo : YONHAP News

A J-6 du 2e sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un au Vietnam, les préparatifs se poursuivent. Une délégation nord-coréenne dirigée par Kim Hyok-chol est arrivée hier soir, vers 20h, à l’aéroport international de Hanoï.Le représentant spécial nord-coréen pour les Etats-Unis s’est dirigé vers la maison des hôtes d'Etat. C’est ici que les nord-Coréens semblent préparer l’ordre du jour du nouveau tête-à-tête entre les deux leaders.Les négociations avec les Etats-Unis sur le contenu de la « déclaration de Hanoï », notamment les mesures de compensation à la dénucléarisation de la Corée du Nord, pourraient commencer dès aujourd’hui après l’arrivée de l'émissaire spécial américain pour la Corée du Nord Steve Biegun.En dehors de l’ordre du jour du nouveau sommet Pyongyang-Washington, le lieu de cette rencontre ainsi que le nom des hôtels où les deux dirigeants vont séjourner attirent l’attention. D’après une source diplomatique bien informée, Trump a de fortes chances de descendre au JW Mariott, et Kim, au Melia. Ils se retrouveraient alors à l’hôtel Metropole pour le sommet.Toujours selon cette source, le numéro un du pays communiste pourrait emprunter des moyens de transports différents pour l’aller et le retour. Certains prévoient alors que pour certains trajets, il pourrait prendre le train.