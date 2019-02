Sommet Trump-Kim : la déclaration de la fin de la guerre pourrait être discutée

Photo : KBS News

La déclaration de la fin officielle de la guerre de Corée pourrait être mise sur la table lors du 2e sommet nord-coréano-américain prévu mercredi et jeudi prochains à Hanoï, au Vietnam. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre hier le secrétaire d’Etat américain au cours d'une interview avec la chaîne de télévision américaine NBC.Interrogé si ce sujet et celui du retrait des forces américaines stationnées en Corée du Sud figureront à l’ordre du jour de la prochaine rencontre Kim-Trump, Mike Pompeo s’est borné à répondre que les deux dirigeants souhaitaient accomplir un véritable progrès historique.Quant à la dénucléarisation, le chef de la diplomatie américaine a réaffirmé que l’objectif des négociations était une dénucléarisation complète du pays communiste. Dans la foulée, il a expliqué que ces pourparlers étaient des travaux difficiles et qu’ils prendraient du temps.Des propos confirmés par le président américain Donald Trump, qui a affirmé que ce nouveau tête-à-tête avec Kim Jong-un ne serait pas le dernier. Selon un haut responsable américain, les deux dirigeants vont d’abord essayer de s’entendre sur ce que signifie exactement l’expression « dénucléarisation ».