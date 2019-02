Sommet Trump-Kim : un hôtel situé près de la frontière nord-coréano-chinoise contrôlé

Photo : YONHAP News

Alors que plusieurs médias avancent que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pourrait monter à bord de son train privé pour rejoindre Hanoï, ville d’accueil du 2e sommet Washington-Pyongyang, des mouvements visant à contrôler la frontière entre la Chine et la Corée du Nord ont été observés.Un hôtel de la ville de Dandong, qui était ouvert comme à l’ordinaire jusqu’à hier, aurait refusé de prendre de nouvelles réservations en demandant aux clients de quitter l’établissement. Cet hôtel, dont la vue donne sur le chemin de fer, ne reçoit habituellement pas de clients lorsque le train privé du leader nord-coréen passe par là.La distance entre Pyongyang et Hanoï par voie ferrée dépasse les 4 000 km. Etant donné que le train en question roule entre 60 et 70 km à l’heure, il faudrait traverser au plus tard demain la frontière nord-coréano-chinoise.Pour le moment, tous les scénarios restent possibles : Kim Jong-un pourrait voyager par les airs, ou bien à bord de son train privé pour une partie de l’itinéraire avant d’ensuite embarquer dans un avion.