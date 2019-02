Le gouvernement envisage de diffuser son nouveau modèle de création d’emplois public-privé

Photo : KBS News

Le gouvernement a annoncé qu’il allait choisir deux ou trois municipalités de plus d'ici le premier semestre de cette année, afin de promouvoir son nouveau modèle de création d’emplois public-privé. Il y a deux semaines, le premier contrat en ce sens a été signé entre la ville de Gwangju et Hyundai Motor. Ainsi, ce modèle est baptisé « emploi de type Gwangju ».L’essentiel de cette initiative réside dans ce que les ouvriers touchent un salaire moins élevé que la moyenne. En contrepartie, le gouvernement et la municipalité leur offrent des bénéfices en matière de logement, d’éducation, de transport ou encore de soins médicaux.Les entreprises bénéficient, quant à elles, de subventions et d’un bail à long terme pour la location de terrains publics de la part de l’Etat, et de réductions d’impôts entre 50 % et 75 % sur cinq ans.Les villes de la région métropolitaine ainsi que les secteurs du divertissement ou des jeux de hasard en seront toutefois exclus.