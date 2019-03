YouTube : BLACKPINK bat un record avec son clip « Ddu-Du Ddu-Du »

Photo : KBS News

Le clip vidéo « Ddu-Du Ddu-Du » de BLACKPINK a franchi samedi dernier la barre des 700 millions de vues sur YouTube, soit 266 jours après sa publication. Ainsi, le girls band du label YG Entertainment est devenu le premier groupe de k-pop à atteindre ce chiffre.Mettant en avant les différents charmes des quatre jeunes filles, le clip a fait le buzz dès sa sortie sur la plateforme de partage de vidéos. La « chorégraphie des pistolets à main » a également contribué au succès planétaire.La surprise ne s’arrête pas là. Le clip a établi un autre record, de vitesse cette fois, en passant du seuil de 200 millions de vues à celui de 300 millions. Enfin, BLACKPINK est le groupe comptant le plus grand nombre de clips qui ont été visionnés plus de 500 millions de fois sur YouTube.Tous ces exploits montrent que Jisoo, Jennie, Rosé et Lisa ont un bel avenir devant elles, surtout à l’approche de leur tournée de promotion sur le marché américain.