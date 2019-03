Google, Facebook, Naver et Kakao sommés de modifier leurs conditions d’utilisation

Photo : KBS News

Bonne nouvelle pour les usagers de Google, Facebook, Naver et Kakao. La Commission pour le commerce équitable (FTC) leur a recommandé aujourd’hui de modifier leurs conditions d’utilisation, jugées inéquitables.Pour Google, il est d’abord question de clauses portant sur YouTube, son service de partage de vidéos, qui permettent à la firme d’utiliser les contenus postés à des fins variés, de les supprimer voire de bloquer l'accès au service, portant ainsi atteinte aux droits des utilisateurs. Autre problème, le moteur de recherche américain s’autorise à modifier son règlement sans en informer préalablement ses usagers.La FTC a également jugé partial le fait que Google, Facebook et Kakao, une messagerie instantanée locale, conservent les contenus sur leurs serveurs même après que ceux-ci aient été supprimés par leurs créateurs.Enfin, Google, Kakao et Naver, le portail numéro un en Corée du Sud, stipulent dans leurs statuts que les opérateurs n’assument aucune responsabilité quant aux contenus problématiques.Conséquence, Facebook, Naver, et Kakao ont décidé d’accepter toutes les recommandations de la commission, alors que Google n’a révisé que ses clauses liées à la collecte des données personnelles et à la préservation des contenus.La FTC envisage de prendre des mesures supplémentaires si les opérateurs ne se mettent pas en règle sous 60 jours.