Rencontre entre les ministres sud-coréen et américain de la Défense début avril à Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo et le chef du Pentagone par intérim Patrick Shanahan se rencontreront début avril à Washington. C’est ce qu’a annoncé hier le ministère de la Défense. Il s’agit de leur première entrevue depuis la prise de fonctions du secrétaire américain à la Défense, début janvier. Sa date exacte sera déterminée après consultation des deux pays.Les deux hommes feront le point sur la situation sécuritaire dans la péninsule après le sommet de Hanoï entre Kim Jong-un et Donald Trump. Leurs discussions porteront aussi sur les mesures de suivi que les ministères de la Défense des deux alliés devront prendre. Il sera également question des exercices militaires conjoints qui auront lieu cette année et du transfert en préparation des Etats-Unis à la Corée du Sud du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre.Sachez que quelques jours après la conclusion du sommet de Hanoï, Séoul et Washington ont décidé de suspendre leurs grandes manœuvres militaires conjointes dans le sud de la péninsule pour les remplacer par des manœuvres plus restreintes. Le premier exercice après cette décision a été mené du 4 au 12 mars. Baptisée « Dongmaeng 19-1 », cette opération de commandement a été réalisée à l’aide de simulations informatiques et en remplacement de « Key Resolve ».