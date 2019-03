Retour soudain à Pyongyang des ambassadeurs de Corée du Nord à Pékin, à Moscou et à l’Onu

Photo : KBS News

Les ambassadeurs de Corée du Nord à Pékin, à Moscou et aux Nations unies sont brusquement rentrés dans leur pays.D’après des sources diplomatiques dans la capitale chinoise, Ji Jae-ryong, Kim Hyung-Jun et Kim Song se sont envolés hier depuis l’aéroport de Pékin pour Pyongyang à bord d’un avion d’Air Koryo, la compagnie de l’Etat ermite. Ils étaient accompagnés d’une dizaine de diplomates.Ce déplacement simultané des ambassadeurs dans les pays concernés par le dossier nord-coréen est perçu comme exceptionnel. A ce propos, certains experts estiment qu’il a pour but de redessiner la stratégie à adopter face au blocage des négociations nucléaires avec les Etats-Unis. Pour d’autres, cela illustre qu’une « annonce importante » de Kim Jong-un est imminente.Bien sûr, ces ambassadeurs pourraient avoir fait le déplacement afin de prendre part à la conférence des chefs de mission diplomatique qui se tient chaque année à Pyongyang. Cependant, des sources diplomatiques à Pékin ont fait le lien entre leur voyage et des discussions importantes sur les relations nord-coréano-américaines. D’autant que Washington semble resserrer l’étau des sanctions contre le pays communiste.Traditionnellement, la Chine et la Russie prennent parti pour le Nord, qui défend une dénucléarisation progressive de son pays.Et le représentant nord-coréen aux Nations unes a récemment écrit au patron de l’organisation Antonio Guterres une lettre demandant de revoir de fond en comble les mesures punitives internationales contre le royaume ermite. Kim Song y a évoqué le fait qu’en raison de ces sanctions, son pays ne pourrait pas accueillir la conférence internationale d’un organe onusien, prévue initialement en septembre.