Jeux olympiques spéciaux 2019 : la Corée du Sud récolte 120 médailles et rubans

Photo : YONHAP News

Les sportifs sud-coréens ont remporté 120 médailles et rubans aux Jeux olympiques spéciaux 2019, qui se sont clôturés hier à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis.Dans le détail, 44 médailles d'or, 25 d'argent, 28 de bronze ainsi que 23 rubans ont été récoltés dans plusieurs disciplines. Afin d’être fidèle à l’esprit de ces jeux destinés aux athlètes en situation de handicap mental, le classement des pays participants n'est pas publié.La Corée du Sud avait envoyé une délégation composée de 106 sportifs et 45 officiels, soit la plus importante depuis sa première participation à cet évènement sportif mondial.