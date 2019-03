Washington blackliste deux entreprises chinoises pour infraction des sanctions contre la Corée du Nord

Photo : KBS News

Premières sanctions américaines contre la Corée du Nord de l’année. Selon l’agence de presse Reuters, le Trésor américain a mis sur liste noire deux entreprises de transport maritime chinoises pour avoir « aidé Pyongyang à détourner des mesures coercitives infligées par Washington ». Il s’agit de Dalian Haibo International Freight et Liaoning Danxing International Forwarding.Parallèlement à cela, l’équivalent du ministère de la Finance aux Etats-Unis a de nouveau lancé l’alerte sur le commerce illégal du pays communiste, y compris les transbordements illicites, la dernière en date remontant en février de l’année dernière. Toujours d’après Reuters, 67 navires ont été blacklistés pour leur implication dans le commerce de produits pétroliers et de charbon avec le royaume ermite.Concernant le transbordement clandestin de pétrole, 28 navires nord-coréens, soit quatre de plus que la dernière fois, et 18 nouveaux navires de pays tiers ont été pointés du doigt. Quant aux exportations de charbon en provenance du Nord, 49 bateaux ont été ajoutés sur la liste noire, dont un navire sud-coréen baptisé « Lunis ».A propos de ce dernier, un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait savoir aujourd’hui qu’il se trouvait déjà dans la ligne de mire de Séoul et de Washington, et que le gouvernement allait mener une enquête minutieuse pour savoir s’il a violé ou non les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu.Dans la foulée, le diplomate a affirmé que le ministère allait appeler les entreprises du secteur concerné à faire attention aux dernières directives du Trésor américain prenant pour cible le pays communiste.