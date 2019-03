Pentagone : les capacités nucléaire et balistique nord-coréennes restent intactes

Photo : YONHAP News

En dépit des négociations en cours en vue de dénucléariser la péninsule, la Corée du Nord détiendrait toujours des capacités nucléaire et balistique. C’est en tout cas ce qu’a affirmé hier le chef d’état-major interarmées américain lors d’un colloque organisé à Washington.Selon Joseph Dunford, il est possible que Pyongyang dispose de la technologie permettant d’attaquer le continent américain avec des ogives nucléaires embarquées sur des missiles balistiques, bien qu’une telle capacité n’est pas encore prouvée. Pour faire face à une telle éventualité, il a affirmé que l’armée de son pays concentrerait ses efforts afin de garder une posture de défense infaillible.Interrogé sur une éventuelle reprise des essais balistique et nucléaire du Nord, le haut gradé s’est dit incapable d’avancer une prévision quelconque, se contentant de rappeler les promesses du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un de ne pas se livrer de nouveau à de telles provocations, lors de sa dernière rencontre avec Donald Trump à Hanoï.