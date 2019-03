Propriété intellectuelle : le déficit de la balance sud-coréenne à son plus bas niveau en 2018

Photo : YONHAP News

Grâce à la belle performance de l’industrie du jeu vidéo et la revalorisation des marques sud-coréennes, le pays du Matin clair a vu, en 2018, son déficit de la balance des droits de propriété intellectuelle (DPI) réduit de moitié par rapport à l’année précédente.D’après les données publiées hier par la Banque de Corée(BOK), ce déficit a marqué avec 720 millions de dollars son plus bas niveau depuis l’établissement des statistiques en la matière en 2010. Il était de 1 690 millions de dollars en 2017.Plus précisément, les droits générés par les activités intellectuelles ont atteint 13 520 millions de dollars, soit un bond de 1 250 millions en un an, alors que les royalties et autres droits versés à des sociétés étrangères se sont élevés à 14 240 millions de dollars, en ne progressant que de 280 millions sur la même période.