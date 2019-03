Remaniement : les députés auditionnent dès aujourd'hui les sept ministres nommés

Photo : YONHAP News

Le processus de remaniement ministériel vient de débuter. Objectif : mettre en place un nouveau gouvernement pour la seconde moitié du mandat du président de la République Moon Jae-in. Au total, sept ministères sont concernés.Tout d’abord, le candidat au poste de ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports est convoqué aujourd’hui à une audience de confirmation parlementaire. Choi Jung-ho devra notamment répondre aux soupçons de spéculation immobilière. Possédant deux appartements à Séoul et à Bundang, dans la province de Gyeonggi, il s’est vu attribuer un troisième à Sejong grâce à son statut de fonctionnaire.Actuellement, l'homme de 61 ans habite dans celui de Bundang, qu’il a offert en février au couple de sa fille en lui versant le loyer mensuel. Face aux critiques liées à ces transactions douteuses, il s’est engagé à vendre tous ses biens immobiliers en région métropolitaine afin de s’installer à Sejong.Demain, trois candidats aux postes de ministres de la Réunification, des Affaires maritimes et de la Pêche, et de la Culture, du Sport et du Tourisme seront entendus à leur tour. Le lendemain, ce sera autour de deux autres, Park Young-sun et Cho Dong-ho, respectivement nommés aux PME et Startups et à la Science.Les audiences s’annoncent très difficiles dans un contexte où les partis d’opposition exigent le retrait de certaines nominations, affirmant leur volonté de passer au crible toutes les candidatures.Quant à la formation présidentielle, elle s’engage à examiner les politiques de chaque candidat.