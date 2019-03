Lee Nak-yon se rend en Mongolie et en Chine

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre effectue du 25 au 30 mars une visite officielle en Mongolie et en Chine. En perspective du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Séoul et Oulan-Bator, Lee Nak-yon échangera avec son homologue mongol Ukhnaagiin Khürelsükh afin d'élever d'un niveau la coopération bilatérale. Il se rendra également au parc mémorial de Yi Tae-jun, un militant indépendantiste coréen qui lutta contre le joug japonais depuis cet immense pays d'Asie.Les 27 et 28 mars, Lee participera au Forum Boao pour l'Asie qui s'ouvrira dans la province de Hainan, en Chine, afin d'appeler, dans son allocution inaugurale, tous les participants à apporter un grand soutien à la construction de la paix dans la péninsule coréenne. Sur place, il rencontrera son homologue chinois Li Keqiang. Il s'agira de la première rencontre entre les Premiers ministres des deux nations depuis 2016. Ensemble, ils aborderont divers sujets d’intérêt commun, tels que le système américain de défense antimissile THAAD ou la pollution causée par les particules fines.Dernière étape de la tournée asiatique du Premier ministre : la ville chinoise de Chongqing. Là-bas, il participera à la cérémonie de rénovation de l'immeuble qui abrita le gouvernement provisoire de Corée, exilé durant l'occupation japonaise de la péninsule.