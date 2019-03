Plusieurs productions de cinéma et de télévision rendent hommage à Ahn Jung-geun

Photo : KBS News

Ahn Jung-geun est un militant indépendantiste coréen né en 1879. En 1909, il a assassiné Hirobumi Ito, le premier gouverneur général japonais de la péninsule. Condamné à mort par la cour coloniale japonaise, il a été exécuté en 1910. Cette année marque donc le 109e anniversaire de sa disparition et les 110 ans de son acte patriotique. A cette occasion, plusieurs projets culturels sont mis en place afin de lui rendre hommage.Tout d’abord, la comédie musicale Hero retraçant la vie d’Ahn sera adaptée au cinéma. L’écriture de son scénario est sur le point de s’achever.Ensuite, la production du long métrage Harbin, du nom de la ville chinoise où il a tué Ito, sera relancée. Le tournage de ce film né de la coopération entre la Corée du Sud et la Chine va bientôt commencer. Selon sa société de production, le casting est terminé et la construction des plateaux est en cours.Enfin, la KBS participe également à ce mouvement commémoratif. Elle diffusera une série dédiée à Ahn Jung-geun au deuxième semestre de cette année.