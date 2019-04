BTS nommé aux Billboard Music Awards pour la 3e année consécutive

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop Bangtan Boys (BTS) a été nommé dans les catégories de meilleur duo/groupe et meilleur artiste social pour l'édition 2019 des Billboard Music Awards (BBMAs). Le magazine américain a dévoilé hier la liste des candidats sur son site officiel.Pour le prix du meilleur duo/groupe, pour lequel BTS est en lice pour la première fois, il sera en concurrence avec d'autres groupes tels que Dan+Shay, Imagine Dragons, Maroon 5 et Panic! At The Disco.Quant à la section meilleur artiste social, dans laquelle le boys band a déjà excellé deux fois en 2017 et 2018, deux autres groupes sud-coréens, EXO et GOT7, seront en compétition avec Ariana Grande et Louis Tomlinson.La cérémonie de remise des prix se déroulera le 1er mai au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, aux Etats-Unis.En attendant le verdict du jury, BTS sortira vendredi prochain son nouvel album, intitulé « Map of the Soul : Persona».