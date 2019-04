Maison blanche : les présidents sud-coréen et américain se sont concertés étroitement sur le dossier nord-coréen

Photo : YONHAP News

A l’issue du sommet Séoul-Washington, la Maison blanche a publié un communiqué.Selon le bureau présidentiel américain, les deux chefs d’Etat se sont étroitement concertés sur le dossier nord-coréen, en particulier sur l’objectif de dénucléarisation finale et pleinement vérifiée du pays communiste, l’installation d’une paix permanente sur la péninsule ainsi que l’amélioration des relations avec Pyongyang.Toujours d’après le texte, Donald Trump a affirmé, à plusieurs reprises, qu’il maintenait d’excellents rapports avec le leader nord-coréen Kim Jong-un et que la porte du dialogue restait ouverte.Toutefois, le document n’a pas fait état des propos sur un éventuel sommet intercoréen évoqué par Moon Jae-in, ni des sanctions contre la Corée du Nord.Sur le sommet de ce matin, les principaux médias américains ont rapporté que le président Trump a laissé ouverte la porte au dialogue avec le Nord tout en réaffirmant sa position de maintenir le statu quo quant aux sanctions contre le royaume ermite.Certaines presses, dont le New York Times, ont analysé que le locataire de la Maison blanche a fait allusion à la possibilité d’une approche progressive sur le dossier nucléaire nord-coréen, en prenant note que ce dernier a évoqué un « small deal ».Enfin, le quotidien a qualifié de « petite victoire » pour Moon Jae-in ce tête-à-tête avec Donald Trump, comme Moon a désiré faire retourner les dirigeants américain et nord-coréen à la table des négociations.