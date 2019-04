Visé par #MeToo, Kim Ki-duk va présider le jury du Festival international du film de Moscou

Photo : YONHAP News

Le Festival international du film de Moscou débutera le 18 avril prochain. Sur son site Internet, il a annoncé que le jury de la 41e édition serait présidé par Kim Ki-duk.La page du festival précise que le réalisateur sud-coréen a fait ses débuts en 1995 avec le film « Ag-o », ou « Crocodile », et qu’il a acquis une popularité non seulement auprès des critiques mais aussi des cinéphiles. Elle ajoute que son cinquième film intitulé « Real fiction » a été invité au festival de Moscou en 2000.Mais cette nomination devrait provoquer une vive polémique, étant donné que Kim a suspendu toutes ses activités suite aux accusations d’agression sexuelle de la part de plusieurs actrices l’an dernier.D’ailleurs, il y a eu un précédent en février à l’occasion du festival international du film fantastique de Yubari, au Japon. Celui-ci avait choisi comme film inaugural le dernier long métrage du cinéaste, « Human, Space, Time and Human ». Une association militante pour les droits des femmes avait alors appelé son organisateur à déprogrammer le film en question. Ce qu’a fait ce dernier.Kim Ki-duk, loin de faire son mea culpa, a récemment porté plainte contre cette association civile sud-coréenne pour lui réclamer des dommages et intérêts. Il avait déjà entrepris la même démarche contre la première actrice l’ayant accusé d’agression sexuelle, et contre une émission d’investigation de la chaîne de télévision MBC consacrée à ce scandale.