Kim Jong-un : un 3e sommet est possible si Donald Trump change de méthodologie

Kim Jong-un s’est exprimé pour la première fois concernant la relation entre la Corée du Nord et les Etats-Unis et celle avec la Corée du Sud depuis sa rencontre avec Donald Trump à Hanoï. Dans un discours prononcé vendredi lors de la première session de la 14e Assemblée populaire suprême, le dirigeant nord-coréen a attribué l’échec de ce sommet au manque de réalisme des Etats-Unis.Pyongyang envisage donc un troisième sommet à condition que Washington adopte une attitude correcte en revoyant sa méthodologie. Cependant, Kim III a fait savoir sa détermination à faire face à de longues négociations et à défendre l’intérêt du peuple tout en refusant le style de dialogue américain qui consiste à imposer ses demandes de manière unilatérale à son interlocuteur.Fixant la fin de l’année comme date butoir pour la conclusion du dossier nucléaire de son pays, le jeune leader a mentionné ses bonnes relations personnelles avec le locataire de la Maison blanche et souhaité que les Etats-Unis puissent prendre une décision raisonnable en vue de mettre un terme définitif à la confrontation entre les deux pays.