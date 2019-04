Un sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine semble imminent

Photo : YONHAP News

Le numéro un nord-coréen Kim Jong-un pourrait rencontrer la semaine prochaine le président russe Vladimir Poutine, très probablement à Vladivostok, une ville portuaire russe.Selon des sources diplomatiques, ce tête-à-tête doit avoir lieu avant le forum « La ceinture et la route » prévu le 26 avril à Pékin. Effectivement, Kim Chang-son, le secrétaire général du dirigeant nord-coréen, a récemment visité Moscou et Vladivostok.Des experts en relations internationales ont suggéré que Kim se rendrait en Russie pour faire pression sur les Etats-Unis à la suite de l'échec du sommet de Hanoï. Par ailleurs, Poutine l’a invité à plusieurs reprises à Moscou.Certains observateurs évoquent d'ailleurs une rencontre tripartite entre Pyongyang, Moscou et Pékin lors du forum chinois.