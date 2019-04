Moon Jae-in appelle à un nouveau sommet intercoréen

Photo : YONHAP News

« Il est grand temps d'envisager un nouveau sommet intercoréen, la volonté de poursuite du dialogue ayant été constatée du côté américain tout comme nord-coréen», c'est ce qu'a annoncé cet après-midi le président de la République lors de la réunion avec ses conseillers.Moon Jae-in en a profité pour revenir sur le sommet avec son homologue américain Donald Trump, la semaine dernière, à Washington. Une rencontre qui, selon lui, a permis d’évacuer les incertitudes soulevées après l'échec du dernier sommet nord-coréano-américain de Hanoï, et a ravivé la dynamique du dialogue sur la dénucléarisation.Le locataire de la Maison bleue a d'ailleurs souligné que Séoul était l’initiateur et le meneur du processus d'instauration de la paix dans la péninsule. Cette remarque serait une sorte de réponse à Kim Jong-un, qui lui demandait d'agir en tant que partie prenante et non de simple médiateur dans les négociations sur la dénucléarisation.Contre toute attente, le président Moon n'a pas donné de précisions sur l'identité de l’émissaire spécial pour la Corée du Nord.