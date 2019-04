BTS occupe pour la 3e fois le trône du Billboard 200

Photo : YONHAP News

Le groupe d’idoles Bangtan Boys (BTS) est en train d’écrire une nouvelle page dans l’histoire de la k-pop. Son dernier disque « Map of the soul : Persona » dévoilé le 12 avril s’est hissé au sommet du Billboard 200, le classement des meilleures ventes d’albums aux Etats-Unis.Le septuor dirigé par RM a déjà pris la tête de ce fameux classement à deux reprises avec son 3e opus officiel intitulé « Love Yourself : Tear » et avec son album repackage « Love Yourself : Answer », sortis respectivement en mai et en septembre 2018.Selon Billboard, BTS pourra obtenir 200 000 à 225 000 points avec son nouvel album d’ici jeudi. Le nouveau résultat du Billboard 200 sera affiché le 21 avril sur le site de ce magazine spécialisé en musique.Les jeunes hommes ont interprété pour la première fois au monde leur nouveau titre phare « Boy With Luv » sur le plateau de la célèbre émission SNL, diffusée en direct samedi dernier sur la chaîne NBC aux Etats-Unis. Leur conférence de presse internationale aura lieu demain au Dongdaemun Design Plaza (DDP), à Séoul.Et dès le mois prochain, le septuor sud-coréen repartira à la rencontre des « Army » à travers la planète. Dans le cadre de cette nouvelle tournée mondiale baptisée « LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF », le groupe se produira dans huit grandes villes : Los Angeles, Chicago, New Jersey (Etats-Unis), Sao Paulo (Brésil), Londres (Royaume-Uni), Paris (France), Osaka et Shizuoka (Japon).