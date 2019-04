Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères se réorganise. L’innovation majeure sera l’élargissement de l’équipe en charge de l’application des sanctions du Conseil de sécurité de l’Onu à l’encontre de la Corée du Nord.Jusqu’à présent, c’est une équipe placée sous l’autorité du directeur général de la non-prolifération nucléaire qui s’en est chargée. Mais elle deviendra désormais une direction élargie indépendante, en raison de la forte augmentation des bateaux soupçonnés de livrer du pétrole à l’Etat ermite en haute mer, en violation des sanctions. Avec plus de chaises pour plus d’effectifs, elle pourra œuvrer, de manière plus systématique et plus scrupuleuse, à l'application des résolutions onusiennes. Elle pourra aussi contribuer à mieux mener les projets de coopération intercoréenne dans la mesure où ces résolutions le permettent.Autre changement important. Il concerne la refonte de la direction générale de l’Asie. La DG « Asie du Nord-est », chargée des affaires chinoises et japonaises, deviendra une DG spécifique à l’empire du Milieu. Le Japon, l’Australie et l’Inde seront regroupés sous la nouvelle direction générale « Asie-Pacifique ». Une autre DG sera également ajoutée dans l’organigramme pour couvrir dix pays membres de l’Asean, l’Association des nations du Sud-est asiatique, et ce afin de soutenir plus efficacement la nouvelle politique du Sud. Le ministère abritera alors trois DG « Asie », au lieu de deux actuellement.Il faut également noter que 15 nouveaux consuls seront affectés dans plusieurs ambassades, notamment celles au Laos et au Royaume-Uni afin de mieux protéger les ressortissants.La réorganisation sera finalisée fin mai.