Le déserteur nord-coréen Oh Chong-song accorde une interview à NBC

Photo : YONHAP News

Un soldat nord-coréen a réussi, fin 2017, à passer au Sud via le village frontalier de Panmunjom. Il s’appelle Oh Chong-song. Le militaire avait alors pris une voiture pour foncer vers la frontière lorsqu'une roue s'est détachée, le contraignant à poursuivre sa fuite à pied sous le feu de plusieurs de ses collègues nord-coréens.18 mois après avoir fui son pays, c’était le 13 novembre, il a relaté les circonstances de cette rare défection devant les caméras de NBC. Une première interview accordée à un média américain.Lors de cet entretien, Oh a déclaré ne pas avoir planifié sa défection à l’avance. Selon lui, il n’était pas dans son état normal lorsqu’il était au volant, et c’est un miracle s’il a survécu aux balles tirées par l’armée nord-coréenne avant d’être récupéré par les sud-Coréens dans la partie sud de la zone commune de sécurité, ou JSA. Il a aussi affirmé ne pas en vouloir à ses anciens camarades qui ont tiré sur lui lors de sa fuite.