Projet archéologique de Manwoldae : Séoul salue la décision de l’Onu

Photo : YONHAP News

Séoul n’a pas tardé à réagir à la décision du comité du Conseil de sécurité de l’Onu sur l’exemption de ses sanctions contre la Corée du Nord pour le projet de Manwoldae. De fait, il l’a saluée et a en même temps exprimé son souhait de reprendre au plus vite les fouilles archéologiques.Lors d’un point de presse aujourd’hui, le porte-parole du ministère de la Réunification a précisé que le gouvernement allait envoyer le matériel nécessaire à ces opérations, en collaboration avec Pyongyang. Selon lui, parmi ces équipements, il y aura des excavateurs et des camions, entre autres.Lee Sang-min en a profité pour commenter les déplacements « sur le terrain » de Kim Jong-un. Il a annoncé que Séoul observerait de près leur évolution, précisant que le numéro un nord-coréen effectue désormais moins de visites dans des unités militaires pour se concentrer plutôt sur les inspections dites « économiques ».