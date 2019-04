CSIS : des matières radioactives ont pu être déplacées vers le complexe de Yongbyon

Photo : YONHAP News

Du nouveau peut-être dans les activités au principal complexe nucléaire de Corée du Nord, celui de Yongbyon.Selon le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), basé à Washington, des mouvements pouvant avoir un rapport avec le déplacement de matières radioactives ou leur retraitement y ont été détectés.Le think tank américain en a fait part hier sur son site web consacré au pays communiste. Il a alors précisé que des images satellites commerciales prises le 12 avril montraient en effet cinq véhicules spéciaux montés sur rail près de l'installation d'enrichissement d'uranium et du laboratoire radiochimique du site. Des véhicules qui auraient pu être utilisés dans le passé. Cela dit, ses chercheurs n’excluent pas la possibilité qu’ils soient liés aux éventuelles activités récentes de même type.A propos du réacteur de recherche IRT, celui de 5 MW et le réacteur expérimental à eau légère, le CSIS a indiqué avoir repéré, plus à l’ouest, un appareil ressemblant à une grue de levage et qu’à ce stade, il n’était pas en mesure de conclure sur la raison de sa présence.