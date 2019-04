Nouvelle enquête sur le naufrage du Sewol : la Cheongwadae doit donner sa réponse

Photo : YONHAP News

Une nouvelle demande adressée sur le site internet de la Cheongwadae. Elle concerne cette fois la mise en place d’une équipe spéciale chargée d’enquêter sur le naufrage du ferry Sewol. Une tragédie qui a coûté la vie à 304 personnes. Hier, cela fait cinq ans jour pour jour qu’elle est survenue au large de l’île de Jindo, au sud-ouest du pays.La pétition a été déposée le 29 mars par l’association des familles de victimes de l’accident. A ce jour, elle a rassemblé plus de 200 000 signatures. Or, si leur nombre dépasse justement ce seuil de 200 000 en un mois, la Maison bleue ou le gouvernement est contraint d’y répondre.L’association réclame la réouverture par le Parquet d’une enquête exhaustive sur le naufrage qui a dégénéré en affaire politique. Selon elle, les investigations devront se focaliser désormais sur les opérations de sauvetage douteuses menées par les garde-côtes, les causes exactes de l’accident ainsi que sur les allégations selon lesquelles le pouvoir d’alors a tenté d’étouffer les preuves révélées, entre autres.