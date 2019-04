Affaire Druking : Kim Kyoung-soo sort de prison après 77 jours de détention

Photo : YONHAP News

Le gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud est finalement sorti de prison hier. Kim Kyoung-soo a quitté dans l’après-midi le centre de détention à Séoul, où il était incarcéré depuis 77 jours. Quelques heures auparavant, la justice a accepté sa demande de libération sous caution. Il lui a fallu verser une caution de 200 millions de wons, soit 155 000 euros, dont la moitié payée en liquide.Inculpé pour avoir collaboré, avant la dernière présidentielle, avec un blogueur influent connu sous le pseudonyme « Druking », Kim avait été condamné à deux ans de prison en premier ressort. Le blogueur en question est lui même jugé pour avoir artificiellement augmenté le nombre de réponses positives à des commentaires postés sur un portail internet pour soutenir ou critiquer tel ou tel homme politique.Le gouverneur, considéré comme un proche des proches de Moon Jae-in, devra désormais respecter les conditions encadrées par le tribunal, en attendant les prochaines audiences de son procès en deuxième instance.Kim devra séjourner dans sa résidence principale. S’il est obligé de la quitter pendant plus de trois jours ou d’effectuer un voyage à l’étranger, il devra alors en informer la justice. Il ne doit pas non plus entrer en contact avec les personnes impliquées dans l'« affaire Druking ». Il a toutefois le droit de reprendre son activité professionnelle.