Feux de forêt : la rupture de câbles électriques à haute tension serait à l’origine de l’incendie

Photo : YONHAP News

La rupture de câbles électriques à haute tension serait à l’origine des feux de montagne du district de Goseong, qui ont ravagé il y a deux semaines la province de Gangwon, située au nord est du pays. C’est ce qu’a fait savoir hier la police du Gangwon, en relayant les résultats de l’enquête menée par le Service national des sciences forensiques (NFS).Plus précisément, un vent très fort aurait d’abord violemment ébranlé des câbles à haute tension, entraînant leur casse. Ensuite, les fils dénudés seraient entrés en contact avec le poteau électrique, engendrant des étincelles. Enfin, ces dernières auraient embrasé les feuilles et les branches sèches aux alentours. Une situation aggravée par le climat sec et le vent fort du printemps.Dans la foulée, la police a annoncé qu’elle allait entamer une investigation à l’encontre de la compagnie nationale d’électricité (Kepco), pour savoir si celle-ci a commis des fautes lors de l’installation du poteau et des câbles en question et de leur maintenance.