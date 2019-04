La Corée du Sud célèbre le 59e anniversaire de la révolution du 19 avril

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a célébré aujourd’hui le 59e anniversaire de la révolution du 19 avril. Il y a 59 ans, jour pour jour, des étudiants sont descendus dans la rue afin de protester contre les fraudes électorales du gouvernement autoritaire de Syngman Rhee, le premier président de la République de Corée.Une cérémonie a été organisée, ce matin, au cimetière du 19 avril situé dans le nord de Séoul, où reposent près de 200 victimes de ce mouvement démocratique. Près de 2 500 personnes étaient rassemblées, dont les représentants du Parlement et du gouvernement, des participants à la révolution, des familles de victimes, des citoyens et des étudiants. Au programme : des représentations culturelles, dont une pièce de théâtre et des chants. D’autres évènements se poursuivront tout au long de la journée, tels qu’un festival culturel, un défilé ou encore un marathon.Nouveauté cette année : le gouvernement a décerné des prix et des décorations à ceux qui ont contribué au mouvement du 19 avril, pour la première fois en sept ans.