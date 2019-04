Propos diffamants : le comité d’éthique du PLC sanctionne deux députés

Photo : YONHAP News

Le comité d’éthique du Parti Liberté Corée (PLC) a donné, aujourd’hui, un avertissement au député Kim Jin-tae et suspendu le droit de membre du parti de Kim Soon-rye, membre suprême de cette 2e force de l’opposition.Ces élus ont tenu, en février, des propos méprisants à l’égard du mouvement de démocratisation de Gwangju en 1980, avec un autre député dénommé Lee Jong-myeong. Ce dernier a été aussitôt expulsé du parti conservateur. Mais l’organe disciplinaire du PLC a décidé de repousser la sanction des deux premiers après sa convention nationale qui a eu lieu fin février, comme ils avaient déposé leur candidature pour la direction de la formation.Le comité a également décidé de lancer la procédure de sanctions à l'encontre du député Jeong Jin-seok et de l’ancien élu Cha Myong-jin. Jeong et Cha avaient publié, à leur tour, des propos diffamants sur le naufrage du ferry Sewol. Notamment, le premier a écrit sur sa page Facebook, en évoquant les familles des victimes : « Dites-leur de cesser d’exploiter de cet accident... Maintenant, j’en ai le ras-le-bol ». C’était mardi matin, le jour même du 5e anniversaire de la tragédie.Les modalités de cette procédure devraient être discutées lors de la prochaine réunion du comité.