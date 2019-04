Kim Jong-un et Vladimir Poutine tiendront un sommet à Vladivostok

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord et la Russie semblent avoir fixé le lieu du sommet prévu la semaine prochaine. En effet, Kim Jong-un et Vladimir Poutine doivent se rencontrer à Vladivostok, et le gouvernement russe pourrait annoncer aujourd'hui la date et le lieu exacts de ce tête-à-tête.L'université fédérale d'Extrême-Orient (UFEO) aurait été choisie pour ce sommet bilatéral. Elle a déjà accueilli de nombreux événements internationaux, dont le sommet de l'Apec. Elle a par ailleurs été visitée par Kim Chang-son, le secrétaire général du jeune dirigeant nord-coréen. Et une délégation de l'Etat ermite en charge des questions de protocole et de sécurité arrivera demain à bord d'un avion d'Air Koryo, la compagnie aérienne nationale du pays.De son côté, Kim Jong-un pourrait prendre la direction de Vladivostok le 24 avril en train pour rencontrer son homologue russe le lendemain.