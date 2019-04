Harry Harris : la balle est désormais dans le camp de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

D'après l’ambassadeur des Etats-Unis en Corée du Sud, Donald Trump et Moon Jae-in ont réaffirmé l’importance de l’alliance entre les Etats-Unis et la Corée du Sud lors de leur dernière rencontre à Washington. Ces propos ont été tenus hier lors d’une réunion avec des journalistes organisée à l’ambassade américaine à Séoul.Qualifiant leur sommet de très franc et utile, Harry Harris a souligné le fait que les deux dirigeants étaient accompagnés de leur épouse respective, preuve qu’ils maintiennent une relation de bons sentiments et de bonne foi.Le haut diplomate américain est également revenu sur le deuxième tête-à-tête entre Trump et Kim, qui a eu lieu en février à Hanoï. Selon lui, il ne s’agissait pas de choisir entre « un accord complet et un accord suffisant », mais entre « un très mauvais accord et aucun accord ». « Le numéro un des Etats-Unis a pris la bonne décision de mettre fin aux négociations sans accord », a-t-il déclaré lundi.A cette occasion, Harris a également réaffirmé le principe de l’administration Trump selon lequel il n’y aura pas de levée des sanctions avant la dénucléarisation complète du Nord.« La balle est désormais dans le camp de Pyongyang. Le président américain a lancé au dirigeant nord-coréen une balle facile à frapper », a expliqué l'ambassadeur tout en faisant part du souhait du locataire de la Maison blanche d’organiser un troisième sommet avec Kim.