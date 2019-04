Moon Jae-in rentre aujourd’hui après une tournée en Asie centrale

Photo : YONHAP News

Le président de la République est rentré ce soir après une tournée dans trois pays d’Asie centrale : le Turkménistan, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan.L’heure est au bilan. D’après son second conseiller adjoint à la sécurité nationale Kim Hyun-jong, c’était une occasion pour Moon Jae-in de s’assurer un solide soutien de ses homologues des trois pays à la nouvelle politique du Nord de son gouvernement, comme c’était le cas lors de son périple en Asie du Sud-est en mars. Le chef de l’Etat avait alors visité Brunei, la Malaisie et le Cambodge. Et les leaders de ces nations avaient apporté leur appui à la nouvelle politique du Sud de Séoul. Tout cela permet désormais au pays du Matin clair d’étendre ses horizons diplomatiques.Kim a affirmé que la tournée en Asie centrale avait également permis à Moon d’établir une relation étroite avec les dirigeants des trois pays. Il a particulièrement évoqué le fait que le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev l’avait accompagné dans quasiment tous les programmes.Autre point à noter : le locataire de la Cheongwadae a joué le rôle de VRP des entreprises sud-coréennes afin que celles-ci puissent décrocher des contrats de 13 milliards de dollars dans 24 projets. Indépendamment de cela, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan ont proposé des projets de coopération d’une valeur de 12 et 3,2 milliards de dollars respectivement.