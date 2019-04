Crise des écoles maternelles : la KKA contrainte à se dissoudre

Photo : YONHAP News

La KKA, la plus grande association d’écoles maternelles privées du pays, va disparaître. Créée il y a 24 ans, elle représente 80 % des quelque 4 000 établissements privés du pays.Le rectorat de l’académie de Séoul a imposé sa fermeture. De fait, il a décidé de ne plus renouveler la licence délivrée à l’association. Il lui est reproché d’avoir porté atteinte aux intérêts publics. Le mois dernier, elle avait notamment ordonné à ses membres de reporter la rentrée scolaire afin de protester contre le plan gouvernemental visant à réformer leur comptabilité jugée opaque.Le rectorat a expliqué que sa décision était inévitable pour rassurer les parents d’élèves et stabiliser l’éducation préscolaire.Sans surprise, la KKA a vigoureusement réagi et a annoncé qu’elle allait saisir le tribunal administratif.