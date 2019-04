Début des consultations annuelles entre le gouvernement sud-coréen et Moody’s

Photo : YONHAP News

L’agence internationale de notation financière Moody’s décidera de sa nouvelle note pour le pays du Matin clair, vraisemblablement dans deux à trois mois. Avant cela, elle commencera aujourd’hui à mener ses consultations annuelles avec plusieurs institutions sud-coréennes.Pendant trois jours, un groupe d’évaluation conduit par Michael Taylor, le directeur de la région Asie-Pacifique de l'agence, doit interroger notamment des responsables du ministère de la Coordination et des Finances, de l’autorité de régulation financière (FSC) et son organe exécutif (FSS), de la Banque centrale de Corée et du ministère de la Réunification.Aujourd’hui, la délégation a rendez-vous avec le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki, qui est aussi ministre des Finances. Celui-ci doit lui présenter la principale orientation de la politique économique du pays, plus particulièrement son additif au budget élaboré pour donner un nouveau souffle à l’économie nationale et faire face en même temps au risque d’une reprise de la tendance baissière.Moody’s maintient « Aa2 » depuis plus de trois ans pour la Corée du Sud. Une note relevée d’un cran en décembre 2015.