« Amour », le mot le plus fréquent dans les titres de livres sud-coréens

Photo : YONHAP News

Quel est le mot le plus fréquemment utilisé dans les titres de livres au pays du Matin clair ces deux dernières décennies ? A l’occasion de la Journée mondiale du livre, la Bibliothèque nationale de Corée du Sud a publié hier le résultat d’une étude en la matière.D’après l’enquête réalisée en 2018 auprès de 232 560 ouvrages de 845 bibliothèques, c’est « amour » qui est apparu le plus souvent en couverture, avec 1 777 occurrences très exactement. Ce terme occupait déjà la première place en 1998 et 2008. Viennent ensuite « humain » (902 fois), « nous » (749), « monde » (714) et « bonheur » (677).A en croire l’établissement, ce résultat illustre la recherche du bonheur par nos contemporains dans une société impitoyable.