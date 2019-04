Croissance négative du PIB au 1er trimestre avec -0,3 %

Photo : YONHAP News

Mauvaise nouvelle pour l’économie nationale.La Banque de Corée (BOK) a rendu publics aujourd’hui les premiers chiffres de la croissance du PIB au premier trimestre de l’année : -0,3 % sur trois mois. Il s’agit du plus bas trimestriel depuis dix ans et de la première croissance négative depuis 2017.Les chiffres comparés avec ceux d’il y a un an sont aussi décevants, avec seulement 1,8 %. Là aussi, c’est du jamais-vu depuis une décennie.Le ralentissement des exportations comme des investissements en est le premier responsable. S’y ajoutent le marasme du marché mondial des semi-conducteurs et le problème de livraison des voitures neuves de Hyundai Motor, dû au retard de la convention collective patronat-syndicat.Pour être précis, entre janvier et mars derniers, les exportations ont reculé de 2,6 % par rapport au trimestre précédent, et les importations de 3,3 %. Quant aux investissements, ceux dans les biens d’équipement et dans le BTP ont diminué de 10,8 % et de 0,1 % respectivement.