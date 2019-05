Sondage : les sud-Coréens sont plus ouverts au dialogue avec leurs frères du Nord

Photo : YONHAP News

51,4 % des sud-Coréens se disent favorables au dialogue et au compromis avec la Corée du Nord. Tel est le résultat d’un sondage sur les relations intercoréennes mené par Korea Research pour l’Institut pour la réunification nationale (Kinu), du 5 au 25 avril auprès de 1 003 adultes. C'est la première fois qu’une telle réponse est majoritaire dans la population.C'est également la première fois que le nombre des répondants qui estiment que le pays communiste ne cherchera pas à intégrer le Sud dans son régime est supérieur à ceux qui croient le contraire, avec 37,6 % contre 28,7 %. En outre, un plus grand nombre de sondés ont reconnu que Pyongyang préférait la paix au conflit avec Séoul. 64,3 % ont répondu qu'il faudrait continuer la coopération économique intercoréenne, même en situation tendue sur le plan politico-militaire.Les sud-Coréens ne croient pas en revanche que le régime de Kim Jong-un abandonnera son programme nucléaire. Ils sont 72,4 % dans ce cas. Et seuls 28,7 % des sondés ont affirmé que les sanctions économiques le persuaderont de le faire. Pour 65,6 % des répondants, la réunification est nécessaire, accusant une légère baisse par rapport à l'an dernier (70,7 %).