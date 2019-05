Donald Trump est attendu à Séoul fin juin

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis fera un nouveau voyage en Corée du Sud à la fin juin et sera reçu par son homologue Moon Jae-in. C’est ce qu’a annoncé aujourd'hui la porte-parole de la Cheongwadae. Ko Min-jung a précisé que Donald Trump y ferait un déplacement à l’occasion de sa visite au Japon pour le sommet du G20. Un sommet programmé les 28 et 29 juin à Osaka.Selon la présidence, lors de leur prochaine entrevue, les deux hommes échangeront sur les moyens d’asseoir une paix durable dans la péninsule à travers sa dénucléarisation complète et de renforcer l’alliance entre leurs pays. Il devrait plus précisément s'agir de la suite à donner aux récentes provocations successives de Pyongyang ainsi que de la modalité et de l'envergure de l'éventuelle aide alimentaire sud-coréenne aux habitants nord-coréens.La Maison blanche a, elle aussi, officiellement fait part du voyage sud-coréen de son chef. Dans un communiqué publié hier, elle a annoncé que les deux chefs d’Etat allaient « poursuivre la coordination étroite des efforts pour parvenir à la dénucléarisation complète et totalement vérifiée de la Corée du Nord » et discuteraient en même temps de l’alliance et de l’amitié entre Séoul et Washington.Il s’agira de leur huitième tête-à-tête depuis la prise de fonctions de Moon il y a tout juste deux ans. Le dernier en date a eu lieu le 11 avril à Washington.