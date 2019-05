Séoul et Washington se penchent sur la coopération environnementale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont tenu lundi et mardi à Washington deux réunions consacrées à l’environnement, celles du conseil dit de concertation et du comité commun de coopération.La première a pour but de faire l’état des lieux de l’application des chapitres « environnement » de l’accord bilatéral de libre-échange, et la seconde de se pencher sur les projets de coopération.Au cours des discussions dans le cadre du conseil de concertation, les deux pays ont établi un objectif commun de réduire de l’ordre de 50 % les déchets en matière de plastique et de porter jusqu’à 70 % leur taux de recyclage, d’ici 2030.Et lors de la réunion du comité commun, il a été décidé que le pays du Matin clair et les USA travailleront en étroite collaboration afin que l’institut sud-coréen de recherche environnementale (NIER) et la NASA américaine mènent ensemble une deuxième étude sur les polluants dans l’air de la péninsule.