Kakao, 1ère start-up informatique à devenir conglomérat 

Photo : YONHAP News

Kakao est devenu la 1ère startup à être classée comme grande entreprise dotée de plus de 10 000 milliards de wons d’actifs, soit environ 7,5 milliards d’euros.D’après l’annonce faite hier par les autorités financières, le groupe informatique est classé au 32e rang en termes d’actifs, avec au total 10 060 milliards 300 millions de wons, et à la 6e place en matière de nombre de filiales.Créée en 2006, l’entreprise a connu un grand succès en 2010 grâce à son service de messagerie instantanée KakaoTalk. Depuis, elle n’a cessé de diversifier ses offres au portail internet, à la finance, aux contenus culturels et au transport, à travers des fusions et acquisitions.Désigné comme conglomérat, le groupe Kakao doit désormais se soumettre à une série de réglementations visant à assurer la concurrence équitable sur le marché.