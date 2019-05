Fouilles dans la DMZ : le corps entier d’un soldat sud-coréen présumé découvert à Arrowhead

Photo : YONHAP News

Un corps entier qui serait celui d’un soldat sud-coréen tué lors de la guerre de Corée (1950-1953) a été découvert, mercredi, au niveau de l’arête Arrowhead, un site de bataille dans la zone démilitarisée (DMZ). Une première depuis le début de l’opération le 1er avril.D’après l’annonce faite hier par le ministère de la Défense, plusieurs objets ont été en même temps retrouvés aux alentours, permettant d’identifier la nationalité du militaire.Jusqu’à présent, un total de 220 fragments d’os et objets ont été découverts. Et entre vendredi dernier et mercredi, 57 d’entre eux ont été identifiés.